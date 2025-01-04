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Тренер Овечкина объяснил важность игры на Олимпиаде-2026

Тренер Овечкина: ему важно играть в любых матчах сборной, он настоящий патриот
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Rob Gray/Reuters

Личный тренер российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Павел Бурлаченко заявил, что для хоккеиста важно сыграть за сборную России на Олимпийских играх 2026 года. Его слова приводит Telegram-канал Alex Ovechkin.

«Александру очень важно участвовать в любых спортивных мероприятиях, которые связаны со сборной России. Он большой патриот и получает огромное удовольствие, когда наши спортсмены поднимают над головами кубки и выигрывают медали», — заявил Бурлаченко.

В феврале 2024-го Международная федерация хоккея (IIHF) года продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет организации продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее экс-глава IIHF выразил надежду на допуск России на Олимпиаду.

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