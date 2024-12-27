СКА обменял одного из своих лучших снайперов

Петербургский хоккейный клуб СКА обменял форварда Василия Глотова и защитника Арсения Коромыслова в челябинский «Трактор». Об этом сообщает главный тренер СКА Роман Ротенберг в своем Telegram-канале.

В свою очередь, петербуржцы получат защитника Степана Карпухина и права на вратаря Руслана Хажеева, который выступает в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз».

В текущем сезоне 27-летний Глотов провел 30 матчей и набрал 21 (12+9) балл за результативность. Среди снайперов клуба он занимает второе место.

21‑летний Коромыслов на данный момент выступал за «Ладу» на правах аренды (26 матчей, пять очков), а затем вернулся в СКА — два балла (1+1) за семь матчей.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает шестое место, набрав 48 очков в 38 матчах. «Трактор» — лидер Восточной конференции. В их активе 52 очка за 39 встреч.

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