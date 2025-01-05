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Арина Соболенко обратилась к россиянке после победы на турнире в Брисбене

Соболенко обратилась к Кудерметовой после победы в Брисбене: это было круто
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Global Look Press

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над Полиной Кудерметовой в финале турнира в Брисбене, заявив, что хочет узнать силу ударов россиянки, передает «Чемпионат».

«Поздравляю тебя и твоего тренера. И еще: я реально хочу узнать скорость твоих сегодняшних ударов. Думаю, это было очень круто», — сказала Соболенко.

Белоруска победила со счетом 4:6, 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 48 минут. Соболенко пять раз подала навылет и реализовала пять брейк-поинтов. Кудерметова выполнила девять эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее россиянам запретили покупку билетов на Australian Open.

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