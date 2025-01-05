Сафонов выиграл первый трофей с «ПСЖ»

Французский «ПСЖ» стал обладателем Суперкубка Франции, обыграв «Монако».

Встреча, которая прошла в Катаре, завершилась со счетом 1:0. Решающий мяч на 90-й минуте забил Усман Дембеле.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел матч на скамейке запасных. Футболист «Монако» Александр Головин был заменен на 72-й минуте встречи.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

«ПСЖ» купил 25-летнего россиянина у «Краснодара» в межсезонье за €20 млн, его контракт с чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2028/29.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» идет на первой строчке, имея в активе 40 очков. «Монако» располагается на третьем месте, отставая от столичной команды на десять баллов.

Ранее отец Сафонова раскрыл правду о состоянии сына в «ПСЖ».