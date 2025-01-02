Отец Сафонова раскрыл правду о состоянии сына в «ПСЖ»

Евгений Сафонов, отец голкипера сборной России и «ПСЖ» Матвея Сафонова, раскрыл, как его сын чувствует себя в парижском клубе. Его слова приводит Odds.ru.

«Если Матвею нравится в «ПСЖ», ему там комфортно, то это самое главное. Я с ним разговаривал, он всем доволен, пока все нормально. Перед праздниками мы с ним увиделись», — заявил Сафонов-старший.

22 декабря «ПСЖ» в матче 1/32 финала Кубка Франции обыграл «Ланс». Сафонов вышел в стартовом составе команды. Основное время поединка завершилось со счетом 1:1, за «Ланс» на 57-й минуте отличился Мбала Н'Зола. Через пять минут Гонсалу Рамуш восстановил ничейный счет. В серии послематчевых пенальти «ПСЖ» оказался точнее — 4:3. Российский вратарь отразил два 11-метровых удара.

«ПСЖ» купил 25-летнего россиянина у «Краснодара» в межсезонье за €20 млн, его контракт с чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2028/29. В текущем сезоне до этого матча Сафонов шесть раз выходил на поле в составе «ПСЖ», проведя один матч в Лиге чемпионов и пять раз сыграв в Лиге 1.

Ранее Александр Мостовой предрек Сафонову место в основе «ПСЖ».