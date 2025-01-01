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«Арсенал» одержал уверенную победу в матче АПЛ

«Арсенал» со счетом 3:1 обыграл «Брентфорд» в матче АПЛ
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Matthew Childs/Action Images via Reuters

Лондонский «Арсенал» обыграл «Брентфорд» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Джитек Коммьюнити», завершилась с результатом 3:1. Счет в матче открыли хозяева: на 13-й минуте игры отличился Брайан Мбемо, его ассистентом выступил Миккель Дамсгор. «Арсенал» сравнял на 29-й минуте, гол оформил Габриэл Жезус. Во втором тайме «канониры» забили два мяча за три минуты, отличились Микель Мерино и Габриэл Мартинелли на 50-й и 53-й минутах.

Благодаря этой победе «Арсенал» поднялся на вторую строчку в турнирной таблице национального первенства. Команда имеет в активе 39 баллов и на шесть очков отстает от лидирующего «Ливерпуля», у которого матч 19-го тура еще не сыграл. «Брентфорд» идет на 12-м месте, набрав 24 очка.

В следующем туре АПЛ «Арсенал» сыграет на выезде с «Брайтоном». Игра состоится 4 января, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. «Брентфорд» в тот же день сыграет с »Саутгемптоном», матч начнется в 18:00 мск.

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