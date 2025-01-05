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Депутат Свищев рассказал, почему иностранный футболист хочет вернуться в «Спартак»

Депутат Свищев: футболисту Квинси Промесу безопаснее жить в России
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fcsm_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев объяснил желание нидерландского футболиста вернуться в московский «Спартак» тем, что ему безопаснее жить в России, передает «РБ Спорт».

«Конечно, Промесу хотелось бы играть за «Спартак» и быть любимцем болельщиков. Но если что-то пойдет не так, думаю, Квинси никому в России не будет нужен. Ему не надо строить себе иллюзий», — добавил Свищев.

Ранее сообщалось, что после очередного заседания в конце января Промесу могут разрешить покидать ОАЭ.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. После зимних сборов команды в прошлом сезоне его задержали в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. Футболист на родине проходит обвиняемым по двум делам — о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков.

Осенью 2024 года 33-летний нидерландец присоединился к клубу из второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед».

Ранее экс-тренер «Спартака» оценил возможное возвращение Промеса.

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