Двукратный олимпийский чемпион: у Овечкина нет возраста

Двукратный олимпийский чемпион Фетисов заявил, что у Овечкина нет возраста

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал результативность форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, заявив, что у него нет возраста, передает «Спорт-Экспресс».

«У Овечкина нет возраста! Есть задача, к которой он стремится. Всем нам подает пример и показывает, что стереотипы можно отправить в мусорный ящик», — сказал Фетисов.

Российский форвард продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадского нападающего Уэйна Гретцки. В своей карьере канадец забросил 894 шайбы в 1487 матчах. На счету Овечкина теперь 872 гола, отставание составляет 22 шайбы. В текущем сезоне он оформил 19 голов.

Овечкин вышел на чистое 12-е место среди лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов, набрав 1580 очков и обойдя звездного защитника Рэя Бурка, проведшего почти всю карьеру в «Бостон Брюинз», а также перешедшего в последний день обменов своего заключительного сезона в карьере в «Колорадо Эвеланш» и взявшего с ним Кубок Стэнли. Занимающий одиннадцатое место в списке лучших бомбардиров в истории Фил Эспозито опережает Александра Великого на десять баллов.

Ранее Овечкин рассказал, как он провел Новый год.