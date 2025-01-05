Овечкин рассказал, как он провел Новый год

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что нормально встретил Новый год, передает «Матч ТВ».

«У нас 31 декабря был матч в 12:30 дня против «Бостона». Было время отметить, поэтому праздник я провел нормально», — сказал Овечкин.

Российский форвард продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадского нападающего Уэйна Гретцки. В своей карьере канадец забросил 894 шайбы в 1487 матчах. На счету Овечкина теперь 872 гола, отставание составляет 22 шайбы. В текущем сезоне он оформил 19 голов.

Овечкин вышел на чистое 12-е место среди лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов, набрав 1580 очков и обойдя звездного защитника Рэя Бурка, проведшего почти всю карьеру в «Бостон Брюинз», а также перешедшего в последний день обменов своего заключительного сезона в карьере в «Колорадо Эвеланш» и взявшего с ним Кубок Стэнли. Занимающий одиннадцатое место в списке лучших бомбардиров в истории Фил Эспозито опережает Александра Великого на десять баллов.

Ранее в «Вашингтоне» высказались о погоне Овечкина за рекордом.