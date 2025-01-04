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Боец MMA Монсон призвал новое руководство МОК снять санкции с России

Монсон: новое руководство МОК должно будет повернуться лицом к России
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Vse42.ru

Боец смешанных боевых искусств (ММА), депутат парламента республики Башкортостан Джефф Монсон призвал новое руководство Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с российских спортсменов. Его слова приводит ТАСС.

«Новое руководство МОК должно будет повернуться лицом к России. Подход нынешнего руководства организации чрезмерно политизирован, нелогичен и губителен для спорта. Убежден, что новый президент МОК должен будет снять все ограничения с российских спортсменов», — заявил Монсон.

16 сентября стало известно, что претендентами на пост главы МОК стали глава World Athletics Коу, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, зимбабвийский министр спорта Кирсти Ковентри, руководитель национального олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедного спорта Давид Лапартьян, а также президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш.

Действующий глава Международного олимпийского комитета Томас Бах не будет участвовать в выборах главы организации, которые пройдут в марте 2025 года.

Ранее Елена Вяльбе назвала кандидата на пост главы МОК политической проституткой.

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