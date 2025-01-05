Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» назвал теннисиста Даниила Медведева лучшим спортсменом 2024 года, передает «Матч ТВ».

«Лучший спортсмен 2024 года? Даже не знаю. Давайте это будет Даниил Медведев», — сказал Овечкин.

Даниил Медведев закончил сезон-2024 на пятом месте мирового рейтинга, пропустив вперед после Итогового турнира года американца Тейлора Фритца, дошедшего до финала этого соревнования и обыграв на групповом этапе как раз самого россиянина.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее российская теннисистка проиграла в финале турнира в Брисбене.