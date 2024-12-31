В «Зените» объяснили, зачем отзаявили четырех игроков сборной России

Петербургский «Зенит» объяснил исключение Сергея Волкова, Дмитрия Чистякова, Александра Ерохина и Ильзата Ахметова из заявки на сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) техническими функциями. Слова представителя пресс-службы клуба приводит «Матч ТВ».

«Отзаявка нескольких наших игроков — это исключительно технический момент, связанный с тем, что сезоны РПЛ и ФНЛ‑2 не совпадают по календарю. В январе эти футболисты будут включены в заявку вновь», — заявили в клубе.

В текущем сезоне Ерохин провел в РПЛ 15 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Ахметов и Волков не имеют баллов за результативность, сыграв по три игры. Чистяков не провел в РПЛ в сезоне-2024/25 ни минуты.

В статусе лидера РПЛ 2024 года завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

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