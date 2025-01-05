Легенда «Спартака» не верит в возвращение России на международную арену

Экс-футболист «Спартака» Аленичев не верит в возвращение России на соревнования

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Аленичев не верит в то, что российские клубы и сборная в 2025 году вернутся на международную арену, передает «Чемпионат».

«Я не верю в возвращение сборной России на международную арену в 2025 году», — сказал Аленичев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Ранее стал известен единственный кандидат на пост главы Российского футбольного союза.