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Стал известен единственный кандидат на пост главы Российского футбольного союза

Дюков стал единственным кандидатом на пост президента РФС
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РИА Новости

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков будет единственным кандидатом на пост главы организации на новых выборах. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Источник утверждает, что прием документов от возможных кандидатов завершен. Выборы состоятся 2 февраля 2025 года на конференции РФС.

В феврале 2021 года Дюков также был переизбран на новый четырехлетний срок на безальтернативной основе.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Ранее спортивный юрист заявил, что в мире привыкли жить без России.

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