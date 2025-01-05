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Российский комментатор: Овечкина с Гретцки сравнивают болваны

Комментатор Андронов назвал болванами тех, кто сравнивает Овечкина с Гретцки
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Rob Gray/Reuters

Российский комментатор Алексей Андронов заявил в своем Telegram-канале, что российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина с Уэйном Гретцки может сравнивать только болван.

«Я за то, чтобы рекорд был побит. Но я против каких бы то ни было сравнений Овечкина с Гретцки. Их может делать только болван, игравший палкой от пылесоса. Овечкин и в российском топе истории в пятерку вряд ли попадет», — сказал Андронов.

Овечкин отличился на 51-й минуте матча регулярного чемпионата против «Рейнджерс». Его гол стал пятым для команды. Также он ассистировал канадцу Тому Уилсону, который забросил седьмую шайбу «Кэпиталз» в пустые ворота. Встреча завершилась со счетом 7:4.

Российский форвард продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадского нападающего Уэйна Гретцки. В своей карьере канадец забросил 894 шайбы в 1487 матчах. На счету Овечкина теперь 872 гола, отставание составляет 22 шайбы. В текущем сезоне он оформил 19 голов.

Ранее тренер Овечкина объяснил важность игры на Олимпиаде-2026.

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