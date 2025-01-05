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Финляндия стала первым финалистом молодежного чемпионата мира по хоккею

Финляндия в овертайме обыграла Швецию в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею
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IIHF

Сборная Финляндии выиграла первый полуфинал на проходящем в Канаде молодежном чемпионате мира по хоккею. В полуфинальной встрече команда Суоми сначала уступала Швеции, до того выигравшей все пять матчей на турнире в основное время, затем дважды вела, но упустила перевес ближе к концу третьего периода.

Судьба путевки в финал решалась в десятиминутном овертайме в формате три на три. В его середине финны после удаления Ессе Нурми остались в меньшинстве, однако смогли отбиться и за 80 секунд до конца из-за фола Антона Вальберга заработали собственный численный перевес. Беньямин Раутиайнен неожиданным броском низом с острого угла принес своей команде путевку в финал за 38 секунд до окончания дополнительного времени. В составе Швеции дублем отметился Отто Стенберг, у финнов во всех четырех шайбах в качестве ассистента поучаствовал Конста Хелениус.

Таким образом, в финале Финляндия встретится с победителем второго полуфинала между США и Чехией, а шведы оспорят с проигравшим в этом матче бронзовые медали.

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