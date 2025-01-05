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Месси не пришел в Белый дом получать медаль Свободы из рук Байдена

Месси пропустил церемонию вручения медали Свободы от Байдена из-за гарфика
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Panoramic/Global Look Press

Нападающий клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси не пришел в Белый дом на церемонию вручения награды президентом США Джо Байденом, пишет The USA Today.

Как отмечает газета, награждение состоялось в субботу, 4 января, остальные 18 лауреатов присутствовали и получили из рук американского лидера медали Свободы (по решению главы государства ее присуждают людям, которые «внесли существенный вклад в безопасность и защиту национальных интересов США, в поддержание мира во всем мире, а также в общественную и культурную жизнь США и мира»).

The USA Today уточняет, что Месси пропустил церемонию из-за графика и взятых на себя ранее обязательств. Он направил в Белый дом письмо, в котором объяснил ситуацию и отметил, что польщен наградой и надеется на возможность встретиться с Байденом в будущем.

До этого стало известно, что, кроме футболиста, Байден в том числе наградил политика Хиллари Клинтон, модельера Ральфа Лорена, редактора журнала мод Анну Винтур и актера Дензела Вашингтона.

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