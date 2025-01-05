Овечкин вышел на 12-е место по очкам за всю историю НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, на своем поле переиграв «Нью-Йорк Рейнджерс» — 7:4. Российский капитан «столичных» Александр Овечкин, недавно вернувшийся после перелома лодыжки и до того отметившийся двумя заброшенными шайбами в трех играх, отличился голом и голевой передачей. Причем шайба восьмого номера стала победной, а голевой передачей он вывел в концовке на пустые ворота Тома Уилсона, который снял все вопросы о победителе.

Благодаря этому очередному голу Овечкин сократил до 22-х шайб отставание от Уэйна Гретцки, удерживающего снайперский рекорд регулярных чемпионатов НХЛ (894 гола). Ови забрасывает в нынешнем сезоне 0,83 шайбы за матч, то является лучшим показателем во всей лиге.

Кроме того, Овечкин вышел на чистое 12-е место среди лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов, набрав 1580 очков и обойдя звездного защитника Рэя Бурка, проведшего почти всю карьеру в «Бостон Брюинз», а также перешедшего в последний день обменов своего заключительного сезона в карьере в «Колорадо Эвеланш» и взявшего с ним Кубок Стэнли. Занимающий одиннадцатое место в списке лучших бомбардиров в истории Фил Эспозито опережает Александра Великого на десять баллов.

Ранее лучший хоккеист XXI века повторил достижение Овечкина.