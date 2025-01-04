В Госдуме назвали фаворита в бою Махачева и Царякуна

Депутат Госдумы Николай Валуев назвал фаворитом россиянина Ислама Махачева в бою против соотечественника Армана Царукяна, который выступает под флагом Армении. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Для меня фаворитом поединка Махачев — Царукян является Ислам. Он должен победить в главном бою UFC 311», — заявил Валуев.

21 октября 2023 года Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над австралийцем Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. За бой Махачев получил бонус «лучшее выступление вечера». 1 июня 2024 года он одолел Дастина Порье.

В рамках турнира UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе, Махачев в главном бое вечера сразится с Царукяном. В со-главном поединке россиянин Умар Нурмагомедов выйдет в октагон против грузина Мераба Двалишвили.

В настоящий момент 32-летний Махачев продолжает возглавлять рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Ранее было названо слабое место Махачева.