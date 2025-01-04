ЦСКА готов продать одного из легионеров

Московский ЦСКА готов расстаться с бразильским защитником Келлвеном уже этой зимой. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Источник утверждает, что армейцы хотят получить за футболиста не менее €10 млн. Отмечается, что пока предложений, которые устроят руководство ЦСКА, нет.

23-летний Келлвен перешел в московский клуб из бразильского «Атлетико Паранаэнсе» в сентябре 2023 года. В текущем сезоне футболист провел 21 матч, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

В статусе лидера первую часть чемпионата России завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. ЦСКА занимает шестую позицию — у коллектива Марко Николича 31 балл.

Ранее ЦСКА отказался отпускать одного из иностранных футболистов.