Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЦСКА готов продать одного из легионеров

ЦСКА готов продать бразильского защитника Келлвена
close
ПФК ЦСКА

Московский ЦСКА готов расстаться с бразильским защитником Келлвеном уже этой зимой. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Источник утверждает, что армейцы хотят получить за футболиста не менее €10 млн. Отмечается, что пока предложений, которые устроят руководство ЦСКА, нет.

23-летний Келлвен перешел в московский клуб из бразильского «Атлетико Паранаэнсе» в сентябре 2023 года. В текущем сезоне футболист провел 21 матч, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

В статусе лидера первую часть чемпионата России завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. ЦСКА занимает шестую позицию — у коллектива Марко Николича 31 балл.

Ранее ЦСКА отказался отпускать одного из иностранных футболистов.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами