40-летний Леброн Джеймс установил уникальное достижение

40-летний американский баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс установил очередное уникальное достижение.

В сегодняшнем матче регулярного чемпионата против «Атланты Хоукс» Джеймс набрал 30 очков. Эта игра стала для него 563-й в карьере с набором не менее 30 баллов. До сегодняшнего дня американец делил это достижение с Майклом Джорданом, у которого в активе 562 подобные встречи.

Несмотря на возраст, Джеймс продолжает демонстрировать результативную игру: в последних 10 матчах он набирает в среднем 28,7 очков, 6,1 подбора и 8,4 передачи.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитываются в медальном зачете.

Ранее Джеймс оценил перспективы сыграть в НБА со вторым сыном.