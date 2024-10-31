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Леброн Джеймс оценил перспективы сыграть в НБА со вторым сыном

Леброн Джеймс не исключил возможности сыграть со вторым сыном Брайсом в НБА

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USA Today Sports

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что может сыграть в лиге со своим младшим сыном Брайсом. Его слова приводит Vprognoze.ru со ссылкой на Cleveland Plain Dealer.

«Сыграть с Брайсом? Он сейчас в выпускном классе. Не знаю, посмотрим. Это было бы здорово. Все дело в моем разуме, но важна и моя физическая форма в течение ближайших двух лет», — заявил Джеймс-старший.

23 октября баскетболисты установили уникальное достижение. Во второй четверти матча против «Миннесоты Тимбервулвз» одновременно на площадке оказались форвард команды Леброн Джеймс и новичок Бронни Джеймс. Это первый случай в истории НБА, когда на паркете сыграли отец и сын.

На данный момент Леброну Джеймсу 39 лет, Брайсу Джеймсу — 17.

Ранее на Леброна и Бронни подали в суд.

Ранее на Филиппинах реализовали первый в истории четырехочковый бросок в баскетболе.

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