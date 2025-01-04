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Английский дартсмен установил уникальное достижение

17-летний англичанин Литтлер стал самым юным чемпионом мира по дартсу
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IMAGO/Ian Stephen/Global Look Press

17-летний англичанин Люк Литтлер стал самым молодым в истории чемпионом мира по дартсу.

3 ноября в Лондоне завершилось мировое первенство по дартсу. В решающей встрече Литтлер обыграл представителя Нидерландов Майкла ван Гервена со счетом 7:3.

Предыдущий рекорд на турнирах под эгидой Профессиональной корпорации дартса (PDC) принадлежал именно ван Гервену — он выиграл чемпионат мира в 2014 году в возрасте 24 лет.

Лучший результат в другой организации, Британской организации дартса (BDO) самым молодым становился еще один спортсмен из Нидерландов Йелле Клаасен. В 2006-м году ему, в момент победы, был 21 год.

Литтлер также дошел до финала чемпионата мира в прошлом году в возрасте 16 лет, став также самым молодым финалистом, однако, ведя со счетом 4:2 в итоге проиграл соотечественнику Люку Хамфрису, который на данный момент возглавляет рейтинг — 4:7. После этой победы Литтлер займет вторую строчку.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее российская теннисистка обыграла украинку и вышла в финал турнира в Брисбене.

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