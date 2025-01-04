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Черчесов рассказал, когда Дзюба побьет рекорд

Черчесов: Дзюба способен установить бомбардирский рекорд до конца сезона
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Павел Бедняков/РИА Новости

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов заявил, что 36-летний нападающий «Акрона» Артем Дзюба способен побить бомбардирский рекорд уже до конца этого сезона. Его слова приводит ТАСС.

«То, чего я от него ожидал, то и вижу — Артем игрок, который любой команде может приносить пользу. Главное, чтобы он был готов, здоров и мотивирован. Рекорд? Почему нет? Он готов, сезон продолжается. Мы ждем второй круг, и я ему этого желаю», — заявил Черчесов.

В истории российского футбола Дзюба забил 232 гола. Больше всех в смог отличиться Александр Кержаков — у него 233 мяча. Также Дзюба отстает на пять очков по системе «гол+пас» в чемпионатах России от Дмитрия Лоськова: у Дзюбы 261 (161+98) очко, у Лоськова — 266 (120+146).

Дзюба выступал за московский «Локомотив» с 2023 по 2024 год. Летом 2024 года он перешел в тольяттинский «Акрон». Он сыграл за команду в 11 матчах, забил три мяча и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €1,8 млн.

Ранее Леонид Слуцкий обратился к тем, кто не захотел подписывать Дзюбу.

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