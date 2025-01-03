Тренера уроженки Москвы отстранили из-за нарушения кодекса поведения

Женская теннисная ассоциация (WTA) сообщила о том, что организация временно отстранила от турниров тренера уроженки Москвы Елены Рыбакиной, которая представляет Казахстан, Стефано Вукова из‑за расследования по поводу нарушений им кодекса поведения организации. Об этом сообщает The Athletic.

«WTA подтверждает, что в настоящее время Стефано Вуков отстранен от турниров, так как ожидает результатов независимого расследования возможного нарушения кодекса поведения», — заявили в организации.

1 января Рыбакина сообщила о возвращении Вукова в свою команду, с которым прекратила сотрудничество в августе 2024 года. В межсезонье спортсменка работала с Гораном Иванишевичем.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. 4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине.

В конце 2023 года МОК решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее 17-летняя Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира в Брисбене.