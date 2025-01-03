Костя Цзю заявил, что Бетербиев и Бивол проведут третий бой

Абсолютный чемпион мира Константин Цзю заявил, что третий бой между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом вполне вероятен. Его слова приводит ТАСС.

«Не хотелось бы, чтобы вместо спорта это становилось частью бизнеса, но третий бой реален вполне. Я изначально не хотел, чтобы этот бой случился, ведь вместо двух чемпионов мира у нас остался один», — заявил Цзю.

Реванш в противостоянии Бетербиева и Бивола состоится 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Первый поединок российских боксеров состоялся там же в ночь на 13 октября. Бетербиев победил решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,4 кг. При этом тренер победителя рассказывал, что Бетербиев вышел на ринг с травмой ноги, которая помешала ему показать все, на что он способен.

До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева победа стала 21-й в карьере, у Бивола теперь рекорд 23-1.

Ранее промоутер рассказал о возможном третьем бое Бивола с Бетербиевым.