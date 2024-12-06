Промоутер рассказал о возможном третьем бое Бивола с Бетербиевым

Знаменитый промоутер Боб Арум, возглавляющий компанию Top Rank рассказал о возможной трилогии в противостоянии российских боксеров Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

«Могут ли Бетербиев и Бивол сделать трилогию? Возможно. Если Бивол выиграет во втором поединке. Но если Бетербиев выиграет в реванше, то, я думаю, это станет концом этого противостояния», — приводит слова Арума ODDS.ru.

Реванш в противостоянии Бетербиева и Бивола состоится 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Первый поединок российских боксеров состоялся там же в ночь на 13 октября. Бетербиев победил решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,4 кг. При этом тренер победителя рассказывал, что Бетербиев вышел на ринг с травмой ноги, которая помешала ему показать все, на что он способен.

До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева победа стала 21-й в карьере, у Бивола теперь рекорд 23-1.

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