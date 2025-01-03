«Стал вторым отцом»: Исинбаева высказалась о смерти своего тренера

Исинбаева о погибшем тренере Трофимове: он был для меня примером во всем

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» прокомментировала смерть тренера Евгения Трофимова.

«Он помогал мне не только прыгать выше всех в мире, но и, самое главное, становиться сильной личностью, он был для меня примером во всем. Каждый успех, каждая медаль — это была его заслуга. Он всегда вдохновлял меня своим примером», — написала Исинбаева.

Ранее сообщалось, что Трофимов умер в возрасте 80 лет.

Специалист тренировал Исинбаеву дважды: в 1997-2006 годах, а также в 2010-2014 году. Под его руководством спортсменка стала олимпийской чемпионкой Афин в 2004 году, а также бронзовым призером Игр в Лондоне в 2012 году. Также за время сотрудничества Исинбаева выиграла четыре чемпионата мира.

Трофимов был награжден почетным знаком «За высокие спортивные достижения на XXVIII Олимпийских играх», орденом Петра Великого I степени, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Ранее старейшая в мире олимпийская чемпионка умерла в 103 года.