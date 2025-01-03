Российских шахматистов обяжут возвращать призовые при смене гражданства

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Роман Филатов заявил, что организация предложит спонсорам крупных российских шахматистов включить в контракты пункт, который обязывает игроков возвращать спонсорские деньги в случае смены спортивного гражданства. Его слова приводит ТАСС.

«Этот шаг необходим в нынешних реалиях, хотя и вызывает болезненную реакцию у многих тренеров, которые прикреплены к талантливым шахматистам и пытаются манипулировать ими», — заявил Филатов.

На чемпионате мира по быстрым шахматам весь пьедестал заняли российские шахматисты. На втором месте оказался Александр Грищук, замкнул тройку лучших Ян Непомнящий. В 2023 году победителем соревнований по рапиду стал норвежец Магнус Карлсен, который был дисквалифицирован с этих соревнований за отказ переодеть джинсы — такая одежда запрещена правилами.

На чемпионате мира по блицу первое место впервые в истории разделили два шахматиста — россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен.

С февраля 2022 года российские и белорусские шахматисты участвуют в соревнованиях FIDE в нейтральном статусе из-за ситуации на Украине.

Ранее Карлсен объяснил, зачем предложил Непомнящему разделить победу на чемпионате мира.