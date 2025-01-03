Суд обязал «Краснодар» выплатить деньги за несыгравшего футболиста

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал «Краснодар» обязали оплатить трансфер норвежского футболиста Эрика Бутхейма. Об этом сообщает VG.

Ботхейм был приобретен «Краснодаром» у «Буде-Глимта» в декабре 2021 года за €6 млн. Трансфер должен был быть оплачен двумя траншами по €3 млн, однако в мае 2022-го футболист расторг контракт в одностороннем порядке, так и не сыграв за клуб.

В начале 2023 года норвежцы обратились в Международную федерацию футбола (ФИФА), заявив, что не получили половину суммы. В апреле того же года «Краснодар» обязали выплатить остаток суммы + пеню. Итоговая сумма составила €3,42 млн.

Российский клуб обжаловал это решение в CAS, однако там поддержали «Буде-Глимт» по всем пунктам этого дела. Российскому клубу могут грозить санкции вплоть до трансферного бана, если средства не будут переведены в кратчайшие сроки.

В статусе лидера первую часть чемпионата России завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

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