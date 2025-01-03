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Сборная Украины по лыжным гонкам снялась с международного соревнования

Сборная Украины по лыжным гонкам в полном составе снялась с «Тур де Ски»
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Shutterstock/FOTODOM

Сборная Украины по лыжному спорту в полном составе снялась с многодневной гонки «Тур де Ски». Об этом сообщает Dagbladet.

Тур де Ски (Tour de Ski, TdS) — многодневная лыжная гонка под эгидой Международной федерации лыжного спорта. Украинцы покинули гонку на четвертом этапе. В состав сборной входят пять человек — Андрей Доценко, Денис Мухотинов, Виктория Олех, София Шкатула и Анастасия Никон. Сборная не явилась на гонки два дня подряд, при этом причина этого неизвестна — директор гонок Михал Ламплот заявил, что об отказе от участия в соревнованиях спортсмены не предупреждали.

До этого олимпийская чемпионка из Норвегии Бьорген призвала вернуть российских лыжников на гонки.

27 сентября стало известно, что Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов, которое длится с 2022 года. Российские лыжники не смогли завершить международный сезон-2021/22.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее шведский лыжник Калле Хальфварссон заявил, что «Тур де Ски» стал скучным без россиян.

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