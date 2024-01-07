Шведский лыжник раскритиковал проведение турнира без россиян

Шведский лыжник Калле Хальфварссон считает, что «Тур де Ски» стал скучным без выступления россиян. Его слова передает SVT.

«Я не верю в эту многодневку, если все так продолжится. Он становится все скучнее и скучнее. В этом случае у «Тур де Ски» нет будущего. Для меня этот «Тур де Ски» очень скучный, как и для многих других. Русских тут нет, многие лучшие гонщики снялись.

Я приехал на «Тур де Ски» в невероятно плохой форме и очень уставшим, но за весь «Тур» практически не устал. К сожалению, это довольно дерьмовый турнир», — сказал Хальфварссон.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

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