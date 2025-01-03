США стали вторым четвертьфиналистом молодежного чемпионата мира по хоккею

Сборная США стала вторым четвертьфиналистом на проходящем в канадской Оттаве молодежном чемпионате мира по хоккею. В четвертьфинале «звездно-полосатые», выигравшие свою подгруппу А, со счетом 7:2 разгромили команду Швейцарии, занявшую четвертое место в группе B. Джеймс Хэгенс и капитан американцев Райан Леонард оформили по дублю, Гейб Перро сделал три результативные передачи, на счету Оливера Мура и Броди Цимера по два голевых паса, а Зив Буйум оформил 1+1. За сборную Швейцарии свой третий матч на турнире провел 15-летний нападающий Йона Нойеншвандер.

Ранее первым полуфиналистом турнира стала команда Швеции, неожиданно столкнувшаяся с серьезным сопротивлением от команды Латвии. «Тре крунур» вели по ходу матча со счетом 3:0, однако латвийцы еще во втором периоде сократили отставание до минимума и до последнего боролись за победу, но уступили — 2:3.

В других четвертьфиналах турнира играют Финляндия со Словакией и Чехия с Канадой. По итогам этого раунда определятся пары полуфиналистов, где сыграют первая с четвертой и вторая с третьей прошедших сборной по рейтингу после групповой стадии.

Ранее агент Овечкина в трех словах отреагировал на видео с нецензурной бранью хоккеиста.