Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США стали вторым четвертьфиналистом молодежного чемпионата мира по хоккею

Сборная США обыграла Швейцарию в четвертьфинале МЧМ по хоккею
close
Global Look Press

Сборная США стала вторым четвертьфиналистом на проходящем в канадской Оттаве молодежном чемпионате мира по хоккею. В четвертьфинале «звездно-полосатые», выигравшие свою подгруппу А, со счетом 7:2 разгромили команду Швейцарии, занявшую четвертое место в группе B. Джеймс Хэгенс и капитан американцев Райан Леонард оформили по дублю, Гейб Перро сделал три результативные передачи, на счету Оливера Мура и Броди Цимера по два голевых паса, а Зив Буйум оформил 1+1. За сборную Швейцарии свой третий матч на турнире провел 15-летний нападающий Йона Нойеншвандер.

Ранее первым полуфиналистом турнира стала команда Швеции, неожиданно столкнувшаяся с серьезным сопротивлением от команды Латвии. «Тре крунур» вели по ходу матча со счетом 3:0, однако латвийцы еще во втором периоде сократили отставание до минимума и до последнего боролись за победу, но уступили — 2:3.

В других четвертьфиналах турнира играют Финляндия со Словакией и Чехия с Канадой. По итогам этого раунда определятся пары полуфиналистов, где сыграют первая с четвертой и вторая с третьей прошедших сборной по рейтингу после групповой стадии.

Ранее агент Овечкина в трех словах отреагировал на видео с нецензурной бранью хоккеиста.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами