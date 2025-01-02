Черчесов назвал лучшую команду первой части РПЛ

Главный тренер сборной Казахстана, российский специалист Станислав Черчесов заявил, что ни одна из команд не прошла стабильно первую часть сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Спартак» начал сезон со скрипом, но прибавил к концу года, «Краснодар» не очень начал чемпионат, затем выдал хорошую серию, а к перерыву немного сдал. «Зенит» тоже не отличается стабильностью. Но лучшей назову команду, которая занимает первое место», — заявил специалист.

В статусе лидера РПЛ 2024 года завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков.

На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

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