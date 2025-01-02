«Могу быть занозой»: 17-летняя Андреева заявила, что иногда ведет себя как ребенок

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что порой ведет себя по-детски на тренировках и пытается разозлить своего тренера Кончиту Мартинес. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я могу разозлиться. Если мне сказать что-то, что мне не понравится, я такая: «Ладно, ну, я тоже сделаю что-то, что тебе не понравится». Я пытаюсь разозлить тренера. Она такая: «О боже, что ты делаешь?» Мы начинаем смеяться над этим и забываем обо всем. Я иногда могу быть немного занозой в заднице», — заявила она.

2 января Андреева обыграла представительницу Чехии Линду Носкову в третьем круге турнира в Брисбене.

Во встрече, которая длилась всего 1 час 3 минуты, Андреева разгромила соперницу в двух сетах с результатом 6:3, 6:0. Носкова два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из трех заработанных. На счету Андреевой четыре эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из четырех заработанных (100%).

За выход в следующий раунд Андреева сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер. Игра состоится 3 января, предварительное время начала — 06:00 по московскому времени.

Ранее Андреева заявила о желании отомстить.