17-летняя теннисистка Андреева заявила о желании отомстить

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева на пресс-конференции поделилась эмоциями от победы над чешкой Линдой Носковой в третьем круге турнира в Брисбене, в шутку заявив о желании отомстить. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я очень рада, что прошла дальше. В прошлом году Линда чуть не добила меня в четвертьфинале. Я подумала, что сейчас пришло время отомстить», — сказала Андреева.

В 2024 году в четвертьфинале турнира в Брисбене Носкова одержала победу со счетом 7:5, 6:3.

Во встрече, которая произошла в 2025 году и длилась всего 1 час 3 минуты, Андреева разгромила соперницу в двух сетах с результатом 6:3, 6:0. Носкова два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из трех заработанных. На счету Андреевой четыре эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из четырех заработанных (100%).

За выход в следующий раунд Андреева сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер. Игра состоится 3 января, предварительное время начала — 06:00 по московскому времени.

Ранее экс-третья ракетка мира рассказала, кто приведет Андрееву к высоким результатам.