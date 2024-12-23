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Экс-футболист назвал условие, при котором у ЦСКА будут проблемы

Пономарев: если ЦСКА отпустит Рошу, то будет провал в обороне
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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что московскому ЦСКА ни в коем случае нельзя отпускать бразильского защитника Виллиана Рошу. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Правильно, что держат его, потому что он очень надежный защитник. Надежнее всех защитников в клубе. Стоит его придержать. Раз на него обратили внимание, значит, ценник еще будет повышаться. Если его отпустят, то будет провал в обороне», — заявил Пономарев.

29-летний Роша перешел в ЦСКА летом 2022 года из португальского «Портимоненсе». В текущем сезоне футболист принял участие в 18 матчах, в которых сделал три результативные передачи.

В статусе лидера первую часть чемпионата России завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте идет московское «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее сообщалось, что российский клуб устроит распродажу зимой.

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