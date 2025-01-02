Названо условие для возвращения сборной России на международную арену

Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха рассказал, что должно произойти, чтобы сборную России и российские клубы вернули на международную арену. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Я думаю, пока СВО не завершится, нас не вернут на международную арену, если говорить об официальных матчах. Будем ждать возвращения наших команд», — сказал Хомуха.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Команда не была допущена к квалификации отбора на чемпионат мира — 2026.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее Денис Глушаков заявил о деградации российского футбола с 2022 года.