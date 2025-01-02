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Игрок ЦСКА раскрыл, на что планирует потратить 55 млн рублей

Хоккеист ЦСКА Полтапов заявил, что хочет купить матери квартиру
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Нападающий московского ЦСКА Прохор Полтапов назвал, что хочет купить на зарплату размером 55 миллионов рублей, которую ему должны выплатить за два года. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Хочется купить маме квартиру. А так не знаю. Пока не думал. Пока еще ничего не приходило, смысл думать?» — заявил он.

20 февраля 2021 года Полтапов дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в домашнем матче ЦСКА против рижского «Динамо». Этот матч стал единственным для хоккеиста в сезоне 2020/21. Летом 2021 года Полтапов попал на Драфт Национальной хоккейной лиги, где во втором раунде его выбрала команда «Баффало Сейбрз». С сентября 2021 года Полтапов начал выступать в составе фарм-клуба «Звезда».

В основной состав армейского клуба он попал в сезоне-2022/23. В том сезоне армейский клуб выиграл Кубок Гагарина, завоевав трофей второй раз подряд. В сезоне-2023/24 ЦСКА выбыл на стадии 1/8 финала плей-офф.

Вместе со сборной России Полтапов завоевал серебряные медали юниорского чемпионата мира в 2021 году.

Ранее олимпийский чемпион ответил на слова о «пьяном» хоккее в СССР.

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