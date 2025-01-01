Экс третья ракетка мира рассказала, кто приведет Мирру Андрееву к высоким результатам

Российская теннисистка Мирра Андреева может достичь высоких результатов в карьере благодаря работе с тренером Кончитой Мартинес. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразила экс третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады – 2012, основатель детской теннисной школы Надежда Петрова, оценивая выступления Андреевой в 2024 году.

«Я бы сказала, что на данный момент это отличный сезон в ее карьере. В прошлом году она о себе заявила, а в этом — все подтвердила. Выиграла первый титул, дошла до полуфинала Турнира Большого шлема, взяла медаль на Олимпиаде. В столь юном возрасте необходим боевой характер, чтобы добиться подобных результатов.

Меня очень обрадовало, когда она заявила, что будет тренироваться с Кончитой Мартинес. Я сама играла с Кончитой, а позже сотрудничала с ней, когда она работала с одной из наших теннисисток. Я видела, как она проводит тренировки, как ведет себя во время матча, как делает разборы. И я не сомневаюсь, что Мирра попала в хорошие руки, и у нее благодаря этому сотрудничеству будут прекрасные результаты», — считает Петрова.

Ранее призер ОИ похвалила Тарпищева за пару Андреевой и Шнайдер на Играх в Париже.