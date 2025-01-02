Александр Емельяненко записал гневное видео с нецензурной бранью

Популярный российский боец ММА Александр Емельяненко на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал гневное видео, попросив не беспокоить его в ночное время.

«Здрасьте-здрасьте, люди добрые! Что я вам хочу сказать? Не доставайте меня, пожалуйста, звонками вечерними и ночными. Я сплю так же, как и вы. Вы отдыхаете, и я отдыхаю. Звоните по дню — всему свое время. Жду ваших предложений, звонков по дню. Но не в вечернее время. Аллилуйя», — заявил боец, используя нецензурную лексику.

21 декабря боец выиграл нокаутом первый за полтора года поединок. Этот бой стал для бойца первым с мая 2023 года, когда он отправился на лечение от алкогольной зависимости.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая 2023 года спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе Александра Емельяненко 40 боев в ММА, в которых он одержал 29 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.

Ранее Емельяненко высказался о тюремном сроке своего брата Ивана.