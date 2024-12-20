«Ничего страшного»: Александр Емельяненко о тюремном сроке своего брата

Популярный российский боец Александр Емельяненко заявил, что никак не связывался со своим младшим братом Иваном, который получил тюремный срок за драку. Его слова приводит Sport24.

«Я ему давно говорил, что ни к чему хорошему его это не приведет. Все родственники говорили ему это. Неоднократно решали за него проблемы, вопросы. Оступится человек, за него все решат и помогут, а он опять оступается. Но ничего страшного не произошло — ему дали-то полтора года! Я в изоляторе больше просидел…» — заявил он.

18 декабря стало известно, что Емельяненко-младший получил 1 год 6 месяцев лишения свободы за уличную драку, которая произошла 5 августа. В ходе конфликта Емельяненко-младший вступил в драку с мужчиной и сломал ему лицевые кости.

О том, что на Ивана Емельяненко возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, стало известно в ноябре 2024 года. 9 декабря промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что российский боец Александр Емельяненко не будет помогать своему брату Ивану, который в ходе уличного конфликта причинил тяжкий вред здоровью мужчине.

27 октября в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Иван Емельяненко одержал победу над Юрием Рябым. Встреча, которая прошла по правилам смешанных единоборств (MMA), завершилась победой Емельяненко раздельным решением судей.

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