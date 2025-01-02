«Кто-то может подумать плохо»: экс-игрок «Спартака» о нецензурной брани Овечкина

Бывший хоккеист московского «Спартака» Андрей Анкудинов предположил, что видеозапись, на которой запечатлена нецензурная брань от российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, предназначалась для друзей и не должна была попасть в общий доступ. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Вижу, что начались лишние разговоры на эту тему. Саша лишь хотел поздравить близких друзей с Новым годом, а узнали все. Люди у нас разные, все по‑разному трактуют слова. Овечкин — икона спорта, и кто‑то может подумать о нем плохо», — заявил он.

31 декабря «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 3:1 обыграл «Бостон Брюинз». Овечкин не смог набрать очков впервые с 9 ноября, когда не отметился результативными действиями в игре против «Питтсбург Пингвинз». После этого он набирал очки в каждом из семи матчей. При этом хоккеист пропустил несколько недель из-за травмы, которую он получил 19 ноября. На лед он вернулся в матче с »Торонто Мэйпл Лифс», который прошел 29 декабря.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин провел 21 матч, в которых набрал 27 (17+10) очков. Он продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, до которого осталось 24 шайбы.

Ранее агент Овечкина в трех словах отреагировал на видео с нецензурной бранью хоккеиста.