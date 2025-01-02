55-летний украинский шахматист расплакался после поражения на ЧМ по блицу

55-летний украинский шахматист Василий Иванчук не сдержал эмоций после поражения от американского гроссмейстера Даниэля Народицкого на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке. Об этом пишет РИА Новости.

Иванчук был близок к выходу в плей-офф, однако во время партии с Народицким шахматист в эндшпиле начал переживать, задумался над своим следующим ходом и нажал на таймер тогда, когда уже не осталось времени. Из-за этого он проиграл партию и расплакался. После поражения Иванчука поддержал как соперник, так и организаторы турнира.

После этого поражения украинский шахматист проиграл еще две партии и не сумел выйти в плей-офф. Таким образом, он набрал семь очков и занял итоговое 66-е место в турнирной таблице.

Финал чемпионата мира по блицу разыграли российский шахматист Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен. Представитель Норвегии одержал победу в первых двух партиях, однако Непомнящий ответил двумя выигрышами подряд. В трех последующих дополнительных партиях была зафиксирована ничья, после чего Карлсен предложил Непомнящему разделить титул чемпиона мира.

Позже пресс-служба Международной шахматной федерации сообщила, что впервые в истории титул чемпиона мира по блицу будет разделен между двумя гроссмейстерами. Решение было подвергнуто критике — к примеру, американский шахматист Ханс Ниманн назвал произошедшее цирком.

Ранее Владимир Путин поздравил Непомнящего с разделенной победой на чемпионате мира.