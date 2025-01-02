В титулованном аргентинском клубе зафиксирована вспышка сифилиса

В аргентинском клубе «Бока Хуниорс» зафиксирована вспышка сифилиса. Об этом журналист и инсайдер Федерико Флауэрс сообщил на своей странице в социальной сети X.

По его информации, указанный диагноз подтвержден уже у трех футболистов. Их имена не разглашаются. Руководство команды было намерено скрыть эту информацию, однако сделать этого не получилось. В настоящее время футболисты и члены тренерского штаба проходят необходимые обследования.

«Бока Хуниорс» — один из самых титулованных клубов мира. Команда выиграла 22 международных турнира, является одним из рекордсменов мира по этому показателю вместе с клубами «Реал Мадрид» (26) и «Аль-Ахли» (24). На счету клуба шесть побед в Кубке Либертадорес, также он 35 раз становился чемпионом Аргентины. В последний раз национальное первенство футболисты этой команды брали в 2022 году.

После 27 туров второй фазы чемпионата Аргентины в 2024 году команда «Бока Хуниорс» заняла шестое место, набрав 42 балла и уступив лидеру — клубу «Велес Сарсфилд» — девять очков.

Ранее Денис Глушаков раскрыл сумму самых больших полученных премиальных.