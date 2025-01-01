Глушаков раскрыл сумму самых больших полученных премиальных

Глушаков: у меня самые большие премиальные были 40 тысяч долларов

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков раскрыл, какую самую большую сумму получал в качестве премиальных в своей карьере. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Помню ли самые большие премиальные? Их было так много… Наверное, самые большие были по 30 или 40 тысяч долларов, в «Локомотиве» и «Спартаке», — заявил он.

3 октября 2024 года Глушаков присоединился к команде «СКА-Ростов» из Медиалиги, президентом которой является рэпер Баста.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.

Футболист — участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. Он играл за сборную России с 2011 по 2018 год.

Ранее Глушаков встал на защиту экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.