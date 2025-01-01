«Потихоньку к этому идет»: российский хоккеист о возвращении на международную арену

Российский нападающий «Адмирала» из Владивостока Степан Старков выразил уверенность, что сборную России по хоккею в скором времени вернут на международную арену. Его слова приводит «Советский спорт».

«Да, всё к этому потихоньку идет. Не может же это вечно продолжаться. Уже есть такое ощущение, надежда. Хочется, чтобы вернули уже Россию. Верю ли, что сыграю за сборную на ЧМ и Олимпиаде? Да, я верю, что мог бы», — заявил Старков.

Хоккеист, которому 25 лет, стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира — 2019. Он дебютировал в Континентальной хоккейной лиге 2 декабря 2017 года в составе «Сочи» в домашнем матче против московского «Динамо» (4:1), сыграв 32 секунды. Также он играл в составе СКА и «Витязя», а летом 2024 года перешел в «Адмирал».

В настоящее время сборная России по хоккею отстранена от международных турниров под эгидой Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

В феврале 2024 года IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

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