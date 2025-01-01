Липницкая впервые показала своего второго ребенка

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях 2014 года Юлия Липницкая впервые показала сына от хореографа академии «Ангелы Плющенко» Дмитрия Михайлова. Пара выложила фотографии с празднования Нового года в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Счастливого Нового года», — подписала снимки Липницкая.

17 октября появилась информация, что Липницкая родила мальчика от Михайлова. О ее беременности изначально стало известно зимой 2023 года.

В 2020 году Липницкая родила дочь Каталину от экс-фигуриста Владислава Тарасенко, который был мобилизован осенью 2022 года. Позднее пара рассталась. В июне 2024 года Липницкая вышла замуж за ровесника Михайлова. Свадьба состоялась в закрытом формате в престижном районе на Рублевском шоссе.

Известно, что сейчас 26-летняя Липницкая работает тренером в академии «Ангелы Плющенко» и ведет там собственную группу. Михайлов также работает хореографом в этой академии.

Липницкая — чемпионка Европы (2014), серебряная призерка чемпионата мира (2014), чемпионка мира среди юниоров (2012) и серебряная медалистка этого турнира (2013). Также она выиграла две серебряные медали чемпионата России.

Ранее Анна Щербакова показала трендовое видео с сестрами.