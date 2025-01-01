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Щербакова показала трендовое видео с сестрами

Олимпийская чемпионка Щербакова выложила видео со своими сестрами

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании 2022 года Анна Щербакова в своем Telegram-канале поделилась с поклонниками видеозаписью со своими сестрами под трендовую песню «Три сестры».

«Инья, Ань, Янь. Как думаете, кто заставил всех это снять?» — написала фигуристка.

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову и японскую спортсменку Каори Сакамото.

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях сезона-2023/24 не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении после травмы и выступлении в ледовых шоу. Вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным фигуристка вела шоу «Ледниковый период».

Фигуристка — чемпионка мира (2021), олимпийская чемпионка (2022) и серебряная медалистка (2020) чемпионата Европы. Победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021). Трижды Щербакова выигрывала чемпионат России — в 2019, 2020 и 2021 годах, а в 2022 году она стала на национальном первенстве второй.

Ранее ученица Этери Тутберидзе заявила, что не ставила перед собой цель выиграть Олимпиаду.

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