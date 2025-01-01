Ученица Тутберидзе заявила, что не ставила перед собой цель выиграть Олимпиаду

Российская фигуристка Дарья Садкова призналась, что никогда четко не ставила цель завоевать золотую медаль зимних Олимпийских игр. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я никогда не считала это целью. Но детские мечты, наверное, были. Начинала кататься в Йошкар-Оле, лет до 9-10 тренировалась там. Потом начали приезжать в Москву к разным тренерам. Приезжали и уезжали. А осенью 2020 года пришли на просмотр к Этери Георгиевне Тутберидзе, с тех пор и катаюсь у нее».

Садкова, которая занимается у Этери Тутберидзе, по итогам двух программ на чемпионате России стала второй, чисто исполнив в произвольном прокате два четверных тулупа. Она уступила только Аделии Петросян. Замкнула тройку сильнейших у женщин Алина Горбачева.

Садкова, которой 16 лет, в прошлом сезоне выиграла серебро и бронзу на этапах Гран-при России, а в феврале 2024 года в финале турнира стала пятой.

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